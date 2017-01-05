У Марин Ле Пен отреагировали на возможный запрет въезда в Украину

Как сообщает Reuters, у Ле Пен заявили, что она «не имеет ни малейшего намерения посетить Украину».

"Марин Ле Пен не имеет никакого намерения ехать туда (в Украину), в любом случае. Этот вопрос будет решаться по дипломатическим каналам, когда она станет президентом (Французской) Республики", – сообщил представитель Ле Пен электронной почте в ответ на запрос Reuters.

Как сообщал УНИАН, лидер французской праворадикальной партии «Народный фронт» Марин Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной.

«Я абсолютно не считаю, что аннексия была незаконной: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России», - сказала она.

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В свою очередь МИД Украины выразило возмущение в связи с тем, что одна из возможных кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Крыма и Севастополя.

После этого в Службе безопасности Украины не исключили введения запрета Ле Пен на въезд в Украины за ее заявление по поводу Крыма.

«Если бы речь шла бы об официальном деятеле, был бы вызов посла, нота протеста. Что касается СБУ, мы оставляем право действовать согласно тем выводам, к которым придем. Это может быть и запрет въезда на территорию нашего государства лицу, другие ограничения, которые могут касаться иностранцев», - отмечал руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.

Позже в СБУ заявили, что направили в МИД письмо для согласования запрета на въезд в Украину Марин Ле Пен.