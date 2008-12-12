НУ-НС бурно обсуждает, что делать с коалицией с БЮТ и Блоком Литвина

В Верховной Раде проходит заседание фракции НУ-НС по вопросу вхождения в коалицию с БЮТ и Блоком Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание фракции продолжается уже более часа.

На заседании присутствуют немногим больше 50-ти народных депутатов из 72, которые входят в состав фракции.

Из зала заседания периодически выходят народные депутаты, которые отказываются от комментариев.

В то же время журналистам периодически слышно из зала, что происходит бурная дискуссия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 декабря, заместитель лидера фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ выступил с заявлением, что Президент Виктор ЮЩЕНКО против входа НУ-НС в состав коалиции трех.