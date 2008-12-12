БЮТ нашел в Киеве дыру, куда вытекает горячая вода

Киевская организация Блока Юлии Тимошенко 18 декабря проведет митинг, на котором выразит несогласие с действиями Киевского городского председателя и его окружения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской организации БЮТ.

В частности, Киевский БЮТ расценивает отключение горячей воды в столице в зимний период как “социальный геноцид киевлян”.

Пресс-служба напоминает, что вчера, 11 декабря, компания "Киевэнерго" прекратила горячее водоснабжение административных зданий и жилых домов Киева. Без горячей воды остались жители Троещины, Лесного массива, Оболони, Куреневки, Виноградаря, Подола, Харьковского массива, Позняков, Осокорков, Русановки, Березняков и Теремков. Как заявило руководство АК "Киевэнерго”, причинами ограничения газоснабжения стало долгосрочное отсутствие компенсаций Киевской городской государственной администрации расходов компании на производство и поставку тепла.

«Жители столицы не должны отвечать за непрофессиональные действия городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, особенно в случае, когда проблемы с бюджетом города и с тарифами на ЖКХ – это следствие «конструктивной» стратегии мэрской команды и подхода «креатора» к работе», - отмечают киевские БЮТовцы.

Киевская организация БЮТ напоминает, что дотации жилищно-коммунальному хозяйству закладываются в бюджет Киева. «Но растранжиренные и украденные на выборах средства из городского бюджета создали ту дыру, которая стала местом, куда вытекает горячая вода из столичных домов. Особенно, когда стоимость коммунальных услуг с Нового года повышается в 3-5 раз», - отмечают они.

«Проблему неплатежей компания «Киевэнерго» пытается решить с помощью гитлеровских методов – жестоко и цинично”, говорится в заявлении.

В Киевской организации БЮТ отмечают, что вряд ли мэр не был информирован о прекращении поставок горячей воды, и обвиняют его в бездеятельности.

Киевская организация БЮТ призывает киевлян отстаивать свои права и интересы, не мириться с грабительством, “идущим из властных кабинетов Крещатика, 36”.

БЮТ приглашает жителей столицы прийти на митинг, который состоится 18 декабря в 10:00 возле КГГА и выразить свое несогласие с действиями городского председателя и его окружения, сообщили в пресс-службе Киевской организации БЮТ.

Как сообщал УНИАН, председатель правления «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ заявил нашему агентству, что АК «Киевэнерго» не сможет возобновить горячее водоснабжение до тех пор, пока Киевская городская государственная администрация не перечислит компании задолженность по компенсации разницы в тарифах и не улучшит платежную дисциплину бюджетных и коммунальных организаций.