Киев повторит судьбу Алчевска?

Прекращение снабжения горячей водой административных и жилых домов Киева может привести к техногенной катастрофе. Об этом заявил один из лидеров блока Виталия Кличко, депутат Киеврады Дмитрий Андриевский.

«За 9 месяцев Киевская администрация для обеспечения бесперебойного и постоянного функционирования энергетического комплекса столицы выделила всего 54,3% средств из 501 млн. грн, предусмотренных бюджетом. Сейчас чиновники КГГА заверяют, что средств на компенсацию тарифов у города нет. Отсутствие средств – свидетельство непрофессионализма администрации Черновецкого, которая перед выборами кичилась самым большим за всю историю бюджетом», - отметил Андриевский.

ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 обслуживают жилые массивы Харьковский, Позняки, Осокорки, Теремки, Русановку, Березняки, Троещину, Лесной, Куреневку, Виноградарь, Оболонь и Подол. Практически более 5000 многоквартирных жилых домов, 233 школ, 276 детских садиков и нескольких сотен заведений здравоохранения останутся без тепла.

«Городская власть должна принять немедленные меры относительно обеспечения населения теплой водой. Морозы, которые надвигаются на Украину, могут привести к техногенной катастрофе, системным авариям в сетях горячего водоснабжения и отопления – и тогда алчевская трагедия повторится в Киеве, но в несравнимо большем масштабе», - отметил Андриевский.