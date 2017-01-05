"Народный фронт" заявляет о поддержке канала "1+1"

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте партии.

"Напоминаем, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сообщал, что бланк лицензии канал получит в первую неделю нового года. К окончанию заявленного срока остается два дня, один из которых - праздничный. Соответственно завтра, 6 января, - последний шанс государственному органу и ТВ-каналу выйти достойно из ситуации, сохранив возможность гражданам и в дальнейшем смотреть "плюсы", которые, заметим, имеют одни из самых высоких в Украине рейтингов популярности", - говорится в заявлении.

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В НФ отмечают, что такое немотивированное промедление со стороны уполномоченного государственного органа провоцирует вполне понятную тревожную реакцию как журналистской среды, так и общества в целом, порождая крайне неприемлемые для власти подозрения в рейдерских интересах относительно канала и попытках атаки на свободу слова.

"Народный фронт" призывает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания "применить свои полномочия, чтобы "1+1" не пропал с экранов украинцев, а журналисты канала могли и в дальнейшем профессионально информировать общество".

"Все помнят, как "1+1" систематически критиковал "Народный фронт", некоторые программы буквально уничтожали Арсения Яценюка на посту главы правительства. Однако, несмотря на личностные вещи, мы убеждены, что в условиях гибридной войны против страны блокировать канал, который не "прогнулся" под Януковича во время Революции Достоинства, который развенчивает мифы российской пропаганды, ведет информационную политику на защиту национальных интересов, - выглядит крайне безответственно или, даже, может быть расценено как диверсия", - говорится в заявлении.

"Народный фронт" также обращает внимание на то, что в Украине продолжают работать телеканалы, которые являются откровенными рупорами российских хозяев, и именно эта подрывная деятельность должна стать предметом пристального внимания как Нацсовета, так и СБУ.

"Мы выражаем солидарность с коллективом "1+1" и заверяем, что не позволим "выключить" канал, освободив информационное пространство для наступления ФСБ-шного ТВ-пула", - подчеркнули в НФ.