Регионал разоблачил коррупционеров под крылом Богатыревой и Балоги?
10:44, 12 декабря 2008Политика
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Грицак обратился с запросом
Народный депутат Украины Василий ГРИЦАК (фракция Партии регионов) обратился к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Раисе БОГАТЫРЕВОЙ относительно возможности существования «коррупционной группы в СНБО и Секретариате Президента и нанесения ею значительных убытков государственному бюджету Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий депутатский запрос обнародовал на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.
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