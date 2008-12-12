Регионал разоблачил коррупционеров под крылом Богатыревой и Балоги?

Грицак обратился с запросом

Народный депутат Украины Василий ГРИЦАК (фракция Партии регионов) обратился к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Раисе БОГАТЫРЕВОЙ относительно возможности существования «коррупционной группы в СНБО и Секретариате Президента и нанесения ею значительных убытков государственному бюджету Украины». Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий депутатский запрос обнародовал на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

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