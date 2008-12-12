В БЮТ думают, что Янукович перевозбудился

Лидер фракции БЮТ Иван Кириленко называет эмоциональным заявление лидера Партии регионов Виктора Януковича о возможности вывода людей на улицы с акциями протестов против коалиции.

"Извините, эмоционально сорвался Виктор Федорович. Я никогда не видел, чтобы регионалы остались удовлетворенными тем, что создана коалиция в не их составе. Поэтому простим эмоции и простим даже чрезвычайную возбужденность", - сказал Кириленко в эфире 5 канала.

"Относительно того, чтобы поднять народ, нацию... Я бы хотел во главе этих людей, которые будут идти на Киев, стояли миллиардеры из Партии регионов, которые стали сказочно богатыми благодаря этому правительству (Януковича)", - добавил он.

По мнению Кириленко, "поднять народ будет не тяжело, но правду перед этим надо сказать".

"Ребята банально зарабатывали огромные деньги. Люди у них спросят: Где эти миллиарды? Может, поделитесь, ребята?", - сказал он.

Кириленко также связывает заявление Януковича с приближением президентской предвыборной кампании.

"К сожалению, президентская кампания слишком рано стартовала. Она эмоциональная, перевозбужденная", - сказал он.

Украинская правда