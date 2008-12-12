В БЮТ думают, что Янукович перевозбудился
"Люди спросят: Где миллиарды?..."
Лидер фракции БЮТ Иван Кириленко называет эмоциональным заявление лидера Партии регионов Виктора Януковича о возможности вывода людей на улицы с акциями протестов против коалиции.
"Извините, эмоционально сорвался Виктор Федорович. Я никогда не видел, чтобы регионалы остались удовлетворенными тем, что создана коалиция в не их составе. Поэтому простим эмоции и простим даже чрезвычайную возбужденность", - сказал Кириленко в эфире 5 канала.
"Относительно того, чтобы поднять народ, нацию... Я бы хотел во главе этих людей, которые будут идти на Киев, стояли миллиардеры из Партии регионов, которые стали сказочно богатыми благодаря этому правительству (Януковича)", - добавил он.
По мнению Кириленко, "поднять народ будет не тяжело, но правду перед этим надо сказать".
"Ребята банально зарабатывали огромные деньги. Люди у них спросят: Где эти миллиарды? Может, поделитесь, ребята?", - сказал он.
Кириленко также связывает заявление Януковича с приближением президентской предвыборной кампании.
"К сожалению, президентская кампания слишком рано стартовала. Она эмоциональная, перевозбужденная", - сказал он.