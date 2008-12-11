Тарасюк говорит, что не подписывал соглашение о коалиции

Заместитель председателя фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Борис ТАРАСЮК отмечает, что им было подписано сообщение об образовании коалиции.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой НРУ сообщении Б.ТАРАСЮКА в связи с комментарием представителя Президента в Верховной Раде Петра ОЛИЙНЫКА.

«Мной было подписано сообщение о создании коалиции, на что мне были предоставлены полномочия от имени большинства фракции, в количестве 39 депутатов», - подчеркнул Б.ТАРАСЮК.

Он отметил: «Я не мог подписывать проект соглашения, который прошел лишь первое чтение, и работа над которым продолжается и сегодня. Вопреки утверждениям господина ОЛИЙНЫКА, я не подписывал соглашение о создании коалиции».

Б.ТАРАСЮК считает необходимым дать несколько советов П.ОЛИЙНЫКУ, как вновь назначенному представителю Президента в Верховной Раде Украины. «Во-первых, не пытаться с самого начала своей деятельности говорить от имени фракции, тем более не владея ситуацией, и не зная фактов», - отметил Б.ТАРАСЮК. «Во-вторых, - советует он, - сконцентрировать внимание на изучении ситуации в Верховной Раде, поработать с законопроектами, подготовить предложения, касающиеся видения Президентом законотворческих процессов, и изложить их на заседании фракции». В-третьих, как считает Б.ТАРАСЮК, представителю Президента в парламенте нужно «не тратить свою энергию на критиканство, а сконцентрировать ее на конструктивизме».

«Дав эти советы, хотел бы обратить внимание на неправдивые высказывания Петра ОЛИЙНЫКА, которые были приведены в некоторых медиа. В частности, что коалиционное соглашение якобы было «тайно подписанное без согласования депутатов фракции заместителем руководителя фракции, полностью повторяет коалиционное соглашение между Партией регионов и БЮТ».

По мнению Б.ТАРАСЮКА, представитель главы государства “должен был бы знать, что проект положения Коалиционного соглашения фракцией еще не утвержден. Как заместитель председателя фракции я вместе с другими заместителями, принимал участие в проработке проекта соглашения во вторник, 9 декабря”.

Следовательно, делает вывод Б.ТАРАСЮК, “господин ОЛИЙНЫК утверждая о том, что участники рабочей группы от НУ-НС, которые были уполномочены на рассмотрение проекта коалиционного соглашения, этот проект не рассматривали - приводит неверную информацию, или из-за нехватки фактажа у него, или возможно, он делает это преднамеренно».

При этом он оставил «на совести представителя Президента неправдивое утверждение о том, что я якобы подписал соглашение о коалиции, которое было выработано для подписания БЮТом и Партией Регионов” и предложил П.ОЛИЙНЫКУ “свою деятельность начать не со лжи, а с конструктивной работы”.