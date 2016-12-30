Кабмин опубликовал план приоритетных действий до 2020 года - Гройсман
Кабинет министров Украины опубликовал текст правительственного плана приоритетных действий на срок до 2020 года.
Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.
"Итак, проект нашего Среднесрочного плана приоритетных действий уже на Правительственном портале. Приглашаю к обсуждению и комментариям", - говорится в сообщении.
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Гройсман отметил, что невозможно за несколько месяцев сделать то, что не делалось годами.
"Но изменить Украину можно - нужно только действовать настойчиво и системно. Мы такую работу начали и в следующем году продолжим. Повторю то, что говорю всегда: я буду доволен результатами этой работы только тогда, когда люди реально почувствуют, что жизнь меняется", - написал глава правительства.