Группа народных депутатов обратилась к ГПУ относительно ситуации с "1+1"

Об этом говорится в обращении Александра Дубинина, Тараса Батенко, Ирины Констанкевич, Виктора Шевченко, Валентина Дидыча, Александра Шевченко и Виталия Куприя к главе ГПУ.

Как отмечают народные избранники, Нацсовет еще 15 декабря 2016 года единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала, а во время рассмотрения заявки от вещателя никаких официальных претензий или замечаний в его адрес не поступало. Однако сегодня, 29 декабря 2016 года, в последний день действия лицензии на аналоговое вещание канала «1+1», она не продлена.

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Нардепы выразили удивление и обеспокоенность в отношении того, что Национальный совет по неустановленным причинам затягивает процесс исполнения собственного решения. «Просим Вас, уважаемый Юрий Витальевич, взять эту ситуацию под Ваш личный контроль с целью установления всех обстоятельств, выяснения законности действий всех причастных лиц, срочной проверки наличия признаков халатного отношения к исполнению должностных обязанностей со стороны должностных лиц Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», – говорится в документе.

Обращение по ситуации с переоформлением лицензии телеканала «1+1» было также направлено председателю Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрию Артеменко. Народные депутаты требуют предоставить официальное объяснение причин проволочки с продлением разрешения на вещание, проверить наличие признаков халатного отношения должностных лиц Нацсовета к исполнению своих обязанностей и принять все необходимые меры, чтобы не допустить противоправного воздействия на принятие регулятором решения, направленного на передачу контроля над каналом «1+1» другим лицам.