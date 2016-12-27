Трампу предложат компромисс по оккупированному Россией Крыму - Bild

07:45, 27 декабря 2016
Политика
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Бывший американский госсекретарь Генри Киссенджер разрабатывает план Дональда Трампа по нормализации отношений США с Россией.

Дональд Трамп / REUTERS

Киссенджер должен стать посредником между Трампом и Путиным, передает Bild, ссылаясь на данные европейских спецслужб.

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"Россия гарантирует безопасность в Восточной Европе и постепенно будет снижать свою активность в этом регионе. А Запад не будет вмешиваться в крымский вопрос", – пишет Bild.

Трампу также предлагают признать главенство России на юго-западных территориях бывшего СССР и добиться отмены санкций против Москвы.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января 2017 года, выразил уверенность в победе США в случае "гонки ядерных вооружений".

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Теги: #Трамп#США#Россия