В МИД назвали продление ареста замглавы Меджлиса "юридически никчемным решением"

Об этом написала спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

1/2 Окупант цілеспрямовано і системно порушує права людини в АР Крим.Засуджуємо юрид нікчемне рішення щодо А.Чийгоза https://t.co/0rAym74VeI — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 грудня 2016 р.

"Оккупант целенаправленно и системно нарушает права человека в АР Крым. Осуждаем юрид никчемное решение об А.Чийгозе", - написала Беца.

Она добавила, что Украина требует от РФ прекратить притеснения крымских татар, освободить Чийгоза и других незаконно задержанных украинских граждан.

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Как стало известно ранее, суд аннексированного Крыма продлил арест для заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза до апреля 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года". Он был взят под стражу 29 января 2015 года. В МИД заявляли, что целью репрессий в Крыму является уничтожение коренного народа полуострова.

После аннексии Крыма российские правоохранители начали судить крымскотатарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины. По данным российского следствия, тогда из-за давки погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.