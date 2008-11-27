За право реализации арестованного имущества сражаются аж 19 контор

19 специализированных организаций подали заявки для участия в тендере на право реализации в 2009 году имущества, арестованного Государственной исполнительной службой Министерства юстиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста, отметив, что тендер состоялся сегодня, 27 ноября, в Министерстве юстиции Украины.

Результаты конкурса и определение победителей должны быть утверждены министром юстиции в течение 10 дней, сообщили в пресс-службе.

По словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, к конкурсу были допущены предприятия как государственной, так и частной формы собственности.

В частности, среди претендентов три победителя прошлогоднего тендера – ООО «Гаста», ООО «Мультисервис» и ООО «Форт».

Участие в тендере принимают также победители прошлых лет - АОЗТ «Экспоцентр-Одесса», ООО «Стратег», ГАК «Национальная сеть аукционных центров» и ООО «Торгово-коммерческая компания».

Кроме того, к участию в тендере допущены «Украинская универсальная биржа», ООО «Альянс», Товарная биржа «Наша», ЧП «Брок-Мастер», Центральная универсальная биржа, ООО «ЮНОР», ЧП «Нива – В.Ш.», ООО «ВКП «Специалист», ЧП «Специализированное предприятие юстиция», ООО «Норвест Групп», ООО фирма «Доминант» и Украинская универсальная товарная биржа.

При рассмотрении заявок претендентов будет оцениваться наличие в компании квалифицированных специалистов, в том числе специалистов по вопросам реализации недвижимости, оценки, товароведов. Будет определяться готовность претендента осуществлять реализацию всего арестованного имущества как ликвидного, так и неликвидного. А также будут проверяться остальные условия, которые закреплены Положением об условиях и порядке проведения тендеров по определению специализированных организаций для реализации арестованного государственными исполнителями имущества – наличие помещений для хранения имущества, транспорта, отсутствие долгов перед Минюстом за реализацию конфиската в предыдущие периоды и т.п.

Право на реализацию имущества компании-победители получат до конца 2009 – начала 2010 года, сказал Н.ОНИЩУК.

Министр юстиции также сообщил, что в течение 10 месяцев 2008 года на реализацию специализированным организациям было передано арестованного имущества на сумму 795 млн. 679 тыс. 644 грн. Реализовано в течение года имущество на сумму 144 млн. 195 тыс. 431 грн. Снято имущества по продаже в установленном законом порядке в течение года на сумму 291 млн. 015 тыс. 165 грн. По состоянию на 1 ноября 2008 на реализации в специализированных торговых организациях находился остаток арестованного государственными исполнителями имущества на сумму 292 млн. 306 тыс. 749 грн.

При этом в Минюсте напомнили, что в 2007 году на реализации находилось арестованного имущества на сумму 746 млн. 307 тыс. 974 грн. Реализовано на протяжении года было имущества на сумму 215 млн. 122 тыс. 055 грн. Снято имущества по продаже в установленном законом порядке на протяжении отчетного периода на сумму 182 млн. 224 тыс. 395 грн. Остаток имущества, который находился на реализации по состоянию на 1 января 2008, составлял 314 млн. 481 тыс. 377 грн.