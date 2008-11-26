У Ющенко знают, что купить валюту по прогнозируемому курсу очень сложно

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК утверждает, что задолженность НАК «Нафтогаз Украины» перед российским ОАО «Газпром» за сентябрь не превышает 400 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ШЛАПАК заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«За сентябрь эта задолженность составляет менее 400 млн. долларов, и, очевидно, у «Нафтогаза» есть возможность заплатить эти деньги для того, чтобы снять часть проблемы в наших долговых отношениях», - сказал А.ШЛАПАК.

Заместитель главы Секретариата Президента утверждает, что актами оформлены долговые обязательства НАК «Нафтогаз» только за сентябрь и октябрь.

Комментируя заявления главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ о невозможности покупки валюты для погашения задолженности, А.ШЛАПАК сказал: «Такие проблемы, как у «Нафтогаза», возникают у любого импортера, поскольку купить валюту по прогнозируемому курсу чрезвычайно сложно».

По его словам, такие сложности спровоцировали панические настроения на валютном рынке. «Именно на преодоление этих проблем будут направлены действия Национального банка и рекомендации Президента», - считает он.

Замглавы Секретариата Президента также сообщил, что в ближайшее время глава государства проведет совещание по вопросам стабилизации валютной политики.

Как сообщалось, Москва требует от Киева погасить долг за ранее поставленное топливо, заявляя, что только после этого возможно заключать контракт на следующий год. Задолженность "Нафтогаза Украины" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов, составляет, по оценке российской стороны, 2,4 млрд. долл. 25 ноября в Москве была достигнута договоренность о том, что “Нафтогаз” погасит задолженность за сентябрь и частично - за октябрь до 1 декабря.

Между тем Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ 24 ноября заявлял, что размер долга Украины за газ составляет 1 млрд. 260 млн. долл. «Это 400 миллионов уплаты за сентябрь 2008 года и 860 миллионов за октябрь этого года», - сказал он.