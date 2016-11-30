Александр Домбровский призывает не верить лживым сообщениям о нем

Народный депутат Александр Домбровский опровергает сообщение, распространенное от имени его пресс-службы, в котором говорится, что он не имеет отношения к строительству нового Хирургического комплекса Областной больницы им. Пирогова.

По его словам, информация о его инвестициях в этот проект полностью достоверна. «Я действительно много вложил в строительство Хирургического центра, в том числе и денег. Но главное – я затратил на него много душевных сил и мне больно, когда пытаются преподнести, что я не имел отношения к нему», - говорит он.

Хирургический центр, построенный усилиями Александра Домбровского, будет крупнейшим в Украине и будет иметь уникально-комфортные условия для пациентов. Так, например, в нем предусмотрены только 1- и 2-х местные палаты. Также будет работать полноценное приемное отделение со всеми необходимыми службами, будет налажена интернет-связь и онлайн-трансляция из операционных для обучения как студентов, так и самих врачей, проведениянаучных конференций с медиками всего мира. В отделении интервенционной радиологии уже работает уникальный ангиограф с новейшими цифровыми компонентами.

Затраты на возведение нового комплекса площадью свыше 20 тысяч метров квадратных с самыми современными технологиями оцениваются в несколько десятков миллионовгривен. «До госслужбы я был бизнесменом и сформировал некий материальный запас прочности, который с радостью трачу на пользу родного города и винничан», - подчеркивает Александр Домбровский.

Подробнее узнать о проекте строительства хирургического центра можно на персональном сайте Александра Домбровского, а также в сюжете телеканала «Вита».

Александр Домбровский - украинский политический деятель, с 2002 года был мэром Винницы, а с 2005 по 2010 годы занимал должность председателя Винницкой областной государственной администрации. Народный депутат – член фракции Блок Петра Порошенко, прошел в парламент по одному из двух избирательных округов в городе Винница – округу №11. Народный депутат от второго – округа №12 – Алексей Порошенко.