"Борьба за умы, души и сердца": посол Испании задумался об усилении противостояния пропаганде Путина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал во время выступления на VI испанско-украинском форуме журналистики «Общественное мнение и гражданское общество во время кризиса: медийный нарратив».

«Та пропагандистская машина, очень большая, которая имеется у Путина, что ей противостоит? Абсолютно ничего, нет ни одного института, ни одного органа, который бы сделал свою пропаганду, потому что мы считаем, что наши ценности настолько хороши и очевидны, что мы не делаем им пропаганду, хотя должны были бы на самом деле пропагандировать эти ценности», - сказал посол.

По его словам, сегодня Украина переживает бурные времена, она борется за свою свободу, достоинство и право.

«У этой страны есть враги как внутренние, так и внешние. Внутренние враги - это коррупция и олигархат, а внешний враг - это агрессия Путина», - добавил посол.

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«Мы говорим о гибридной войне, о пропаганде как элементе этой войны. Но я считаю, что пропаганда является не просто элементом этой войны, а является существенным и ключевым, является главным элементом в этой войне. Наша борьба сейчас - это борьба за умы, души и сердца людей за границей, потому что украинцы и так хорошо понимают, какова ситуация в их стране», - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября депутаты Европарламента приняли резолюцию, направленную против пропагандистского давления России на страны Евросоюза.

В резолюции отмечается, что ЕС должен противостоять дезинформационной кампании и пропаганде таких стран как Россия, а также негосударственных субъектов, таких как ИГИЛ, «Аль-Каида» и других насильственных джихадистских террористических групп.

В резолюции отмечается, что вражеская пропаганда против Евросоюза и его государств-членов пытается исказить правду, спровоцировать сомнения, разделить ЕС и его североамериканских партнеров, парализовать процесс принятия решений, дискредитировать институты Европейского Союза и посеять страх и неуверенность среди граждан ЕС.

Евродепутаты констатировали, что Кремль активизировал свою пропаганду против ЕС со времени аннексии Крыма и ведет гибридную войну на Донбассе.