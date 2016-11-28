Янукович утверждает, что не является подозреваемым по делу экс-"беркутовцев"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время допроса в Святошинском райсуде Киева в режиме видеосвязи по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

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Представитель стороны обвинения от Генеральной прокуратуры, прокурор Алексей Донской, обращаясь к Януковичу с вопросом, назвал его подозреваемым в тех же преступлениях, которые относятся к предмету данного судебного разбирательства. Прокурор спросил, есть ли у экс-президента основания что-то скрывать в данном производстве.

"Я впервые от вас слышу, что я подозреваемый по этому делу", - заявил Янукович.

В свою очередь, прокурор настаивал, что подозрение Януковичу было вручено законным способом. По его словам, 7 апреля оно было вручено его защитникам, и поэтому прокурор снова спросил: учитывая статус Януковича в качестве подозреваемого и то, что он добровольно согласился давать показания, есть ли у него основания что-то скрывать?

После этого адвокат Януковича Виталий Сердюк отметил, что Янукович не является подозреваемым по делу пятерых бывших "беркутовцев".

"Я прошу снять этот вопрос, потому что никакого подозрения в этом деле нет. Есть статус свидетеля. Зачем прокурор сообщает и вводит в заблуждение присутствующих участников процесса?", - сказал Сердюк.

В этой связи суд попросил прокуроров задавать корректные вопросы.

Янукович также сказал, что у него нет оснований что-то скрывать.