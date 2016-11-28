Янукович врет в суде: никогда не привлекался к уголовной ответственности

Об этом передает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

На вопрос, привлекался ли он к уголовной ответственности, Янукович ответил: "Нет".

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Однако есть общеизвестная информация, что Янукович не только неоднократно привлекался к уголовной ответственности, но и отсидел в тюрьме дважды.

Как сообщал УНИАН, Святошинский райсуд Киева планирует допросить Януковича в качестве свидетеля по делу пятерых бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.