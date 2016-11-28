Янукович врет в суде: никогда не привлекался к уголовной ответственности
14:04, 28 ноября 2016Политика
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Во время видеодопроса бывший президент-беглец Виктор Янукович заявил, что ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Янукович заявил, что не привлекался к уголовной ответственности / Фото УНИАН
Об этом передает собственный корреспондент УНИАН в РФ.
На вопрос, привлекался ли он к уголовной ответственности, Янукович ответил: "Нет".
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Однако есть общеизвестная информация, что Янукович не только неоднократно привлекался к уголовной ответственности, но и отсидел в тюрьме дважды.
Как сообщал УНИАН, Святошинский райсуд Киева планирует допросить Януковича в качестве свидетеля по делу пятерых бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.
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