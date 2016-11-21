Парубий: Украина будет членом НАТО

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

"Решение Бухарестского саммита НАТО должно быть воплощено в жизнь - Украина будет членом НАТО", - сказал Парубий во время встречи с Тернером.

Андрей Парубий поблагодарил Майкла Тернера за поддержку Украины, которую демонстрирует Парламентская ассамблея НАТО, в частности, в своих решениях о помощи Вооруженным силам Украины, лечении и реабилитации украинских воинов - участников АТО, в совместных военных учениях стран НАТО и Украины.

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Председатель Верховной Рады отметил, что в Украине утверждена программа по приведению Вооруженных сил к стандартам НАТО до 2020-го года. "Этим активно занимается и президент Украины, и Верховная Рада. Это амбициозная цель, но я убежден, что Вооруженные силы ее реализуют", - отметил Андрей Парубий.

Парубий отметил, что Украина должна видеть и понимать конкретные требования и временные рамки для вступления в НАТО. Спикер убежден, что опыт, который имеют Вооруженные силы Украины, тоже может быть интересным и полезным и для армий стран НАТО.

"Мы убеждены, что воюющая украинская армия имеет опыт, который будет интересен странам НАТО. Сейчас она проходит испытание войной - она закаляется", - отметил Андрей Парубий.