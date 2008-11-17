В БЮТ говорят, что Ющенко и Янукович не способны завершить начатое

Сегодня Президент Украины Виктор Ющенко проведет консультации с лидерами парламентских фракций по поводу избрания нового председателя Верховной Рады. Также руководители парламента сегодня соберутся на согласительный совет, где, очевидно, будут решать аналогичный вопрос.

В настоящее время эксперты и политологи называют 4 вероятные кандидатуры на должность председателя Верховной Рады Украины шестого созыва. Это бывший спикер, лидер блока своего имени Владимир Литвин, дважды бывший спикер, представитель НУ-НС Иван Плющ, действующий вице-спикер, член Партии регионов Александр Лавринович и дважды бывший вице-спикер, коммунист Адам Мартынюк.

Лидер Партии регионов Виктор Янукович надеется, что вокруг кандидатуры нового председателя Верховной Рады объединится парламентское большинство. Об этом он заявил на заседании оппозиционного правительства: «Почему мы приняли решение по председателю Верховной Рады. Потому что он с себя снял ответственность, когда написал об увольнении. Поэтому и парламент не работал. Мы сделаем последнюю попытку в Верховной Раде избрать председателя. И, возможно, вокруг этого вопроса нам удастся объединить большинство, которое способно было бы принять хотя бы пакет крайне важных законопроектов».

Отставка Арсения Яценюка состоялась после договоренностей Виктора Ющенко и Виктора Януковича, – заявил Радио Свободадепутат из фракции БЮТ Святослав Олийнык: «На сегодняшний день нет никакой кандидатуры, которую бы могли Янукович и Ющенко совместно провести на спикера. Есть несколько вариантов. Это господин Литвин, но за него не будут голосовать, очевидно, коммунисты. И господин Плющ, за которого не будет голосовать Литвин. Это - пример того, как договоренности Ющенко-Януковича не способны завершить предпринятый ими шаг. Я думаю, что мы будем наблюдать консультации. Когда господин Литвин действительно выставит свою кандидатуру, то БЮТ будет принимать участие в консультациях с ним, относительно возможной поддержки его кандидатуры, при условии коалиционной договоренности НУ-НС, БЮТ и Блок Литвина».

Лидер одноименного блока Владимир Литвин считает, что политические силы вполне вероятно могут согласовать кандидатуру спикера к следующему вторнику. Но он отметил, что это возможно, если будут договариваться о новом председателе парламента в стенах Верховной Рады.

А по мнению экспертов, если нового спикера найти не удастся, то единственный путь – это досрочные выборы. Ведь именно председатель Верховной Рады, и никто другой, подписывает принятые парламентом законы.