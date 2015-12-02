Жена экс-главы МИД Польши заканчивает книгу о Голодоморе по архивам НКВД
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявляет, что его супруга Энн Эпплбаум на основе архивов советского НКВД заканчивает работу над книгой о Голодоморе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.
"Моя супруга Энн Эпплбаум заканчивает свою работу над книгой о Голодоморе", - сказал Сикорский.
Он считает, что эта книга будет первой работой, написанной на Западе, которая будет базироваться на данных из украинских архивов и архивов НКВД.
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Сикорский подчеркнул, что Голодомор в Украине был геноцидом, организованным при помощи голода.
Энн Элизабет Эпплбаум является американским и польским журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии, автором множества работ о коммунизме и развитии гражданского общества в Центральной и Восточной Европе. Была редактором The Economist и членом издательского совета The Washington Post.
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