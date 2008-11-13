Эксперты видят еще одного кандидата в спикеры - он попортит кровь Литвину

Политологи пока не прогнозируют, кто будет следующим председателем Верховной Рады Украины, но допускают, что эту должность может занять Владимир ЛИТВИН, Иван ПЛЮЩ или Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении «Центра исследований политических ценностей «АКСИА», который собрал ответы экспертов на вопрос “Кто может стать следующим спикером?”.

Отвечая на этот вопрос, руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО отметил: «Может стать тот же ЛАВРИНОВИЧ, может стать ЛИТВИН, а может появиться еще одна фигура, которая достаточно серьезно попортит кровь ЛИТВИНУ”. По его мнению, этот вопрос является "очень сложным” для В.ЛИТВИНА, поскольку избрание председателя Верховной Рады – это всегда “пакетный принцип”, связанный с “обменом этой должности на какие-то другие должности”. По убеждению В.НЕБОЖЕНКО, во многом решение вопроса, кто будет спикером, зависит от того, кто будет первым заместителем председателя ВР.

«Если не выдвигается ЛАВРИНОВИЧ, это значит, что у Партии регионов тогда действительно мало шансов получить его. И тогда, действительно, у ЛИТВИНА возникает возможность занять этот пост”, - сказал политолог.

Директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО заявил, что не готов ответить на такой вопрос, поскольку может существовать достаточно много неизвестных факторов, которые будут влиять на избрание председателя ВР.

«Это уравнение со многими неизвестными. Я не знаю, как сложился переговорный процесс между Партией регионов и Секретариатом Президента после вчерашнего голосования, как сложились другие кадровые предложения. Лишь после того, как станут известными целый ряд вводных, можно будет говорить о шансах ЛИТВИНА и других”, - сказал он.

Председатель Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Олесь ДОНИЙ отметил, что самой лучшей для парламента была бы компромиссная кандидатура, но в сегодняшних условиях ее появление кажется мало реалистичным. По словам эксперта, “литвиновцы” могли бы разыграть свою «золотую акцию» и в случае формирования в ВР “оппозиционной конфигурации” политсил в составе Партии регионов, Компартии, Блока Литвина и Единого центра, и при формировании «провластной» конфигурации – НУ-НС, БЮТ и опять-таки Блок Литвина.

В то же время, по мнению О.ДОНИЯ, перед угрозой роспуска парламента Президентом, В.ЛИТВИНУ вряд ли есть смысл становиться председателем Верховной Рады на незначительный период.

«Поэтому должны быть определенные гарантии стабильности Верховной Рады. Если таких гарантий не будет, то это может открыть дорогу для новой волны кандидатов», - считает эксперт.

Президент Украинской академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО считает, что В.ЛИТВИН имеет неплохие шансы стать спикером, потому что просматривается, что за него могут проголосовать больше 226 депутатов.

В то же время политолог назвал Ивана ПЛЮЩА (фракция НУ-НС) возможным конкурентом В.ЛИТВИНА, однако он дает ему меньше шансов на победу.

В свою очередь, директор политико-правовых программ Украинского центра экономических и политических исследований имени А.Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО выразил мнение, что кандидатура В.ЛИТВИНА будет иметь шансы на избрание в случае формирования большинства и в составе «Партия регионов – Блок Литвина – КПУ - часть НУ-НС», и в формате «БЮТ - Блок Литвина - КПУ - часть НУ-НС».

«Другой вопрос при избрании ЛИТВИНА, этот его позиция относительно внеочередных выборов. Пока он публично заявляет о том, что он не станет спикером лишь для того, чтобы запустить механизм этих выборов. Это фактор также важен, и зависит от заинтересованности в выборах сил, которые его поддерживают», - отметил политолог.

«Альтернативными фигурами могут стать ПЛЮЩ, ЛАВРИНОВИЧ или другие кандидатуры. Я пока еще не вижу реальной возможности для того, чтобы спикер был избран широкой межфракционной конфигурацией с участием всех основных политических сил, и который при этом не претендовал бы на самостоятельную игру, а просто обеспечивал нормальную деятельность парламента», - отметил Ю.ЯКИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование происходило с помощью системы «Рада», а не тайно бюллетенями, как это предусмотрено Регламентом.

После этого в парламенте был зарегистрирован проект постановления об избрании В.ЛИТВИНА председателем Верховной Рады Украины. Автор документа - народный депутат Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (“Наша Украина – Народная самооборона”).