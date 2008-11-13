Коновалюк завтра пойдет в СБУ на допрос

Глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов незаконной продажи Украиной оружия и военной техники Грузии Валерий КОНОВАЛЮК намерен завтра дать показания Службе безопасности Украины по этому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщили в пресс-службе Партии регионов.

В частности, В.КОНОВАЛЮК намерен явиться в СБУ в связи с тем, что ему пришла повестка из СБУ.

Ориентировочно В.КОНОВАЛЮК прибудет в СБУ в 11.00. По окончании допроса в СБУ В.КОНОВАЛЮК планирует пообщаться с журналистами.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября следователь Службы безопасности вызвал на допрос В.КОНОВАЛЮКА по уголовным делам, возбужденным по фактам утечки тайной информации, которая является государственной тайной, по статье 328 Уголовного кодекса Украины.