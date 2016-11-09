США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - посол (видео)

Такой была первая реакция американского посла в Киеве Мэри Йованович на результаты голосования, сообщает ТСН.

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Дипмиссия пригласила к себе на завтрак украинских политиков, чиновников, общественных деятелей и иностранных послов. Большинство гостей была шокирована предварительной победой Дональда Трампа, известного своими путинофильськими, сексистскими, расистскими и гомофобными заявлениями. И только посол США была ожидаемо сдержанной в прогнозах.