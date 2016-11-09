США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - посол (видео)
15:19, 09 ноября 2016Политика
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Санкции США против России будут продлены, а Вашингтон и в дальнейшем будет поддерживать Украину - независимо от смены хозяина Белого Дома.
Посол США была ожидаемо сдержанной в прогнозах / скриншот
Такой была первая реакция американского посла в Киеве Мэри Йованович на результаты голосования, сообщает ТСН.
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Дипмиссия пригласила к себе на завтрак украинских политиков, чиновников, общественных деятелей и иностранных послов. Большинство гостей была шокирована предварительной победой Дональда Трампа, известного своими путинофильськими, сексистскими, расистскими и гомофобными заявлениями. И только посол США была ожидаемо сдержанной в прогнозах.
США будут поддерживать Украину независимо от результата выборов
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