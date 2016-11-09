МИД выразил протест в связи с недопуском Россией консулов к "крымскому диверсанту" Панову

Об этом говорится в обнародованном комментарии МИД.

В украинском внешнеэкономическом ведомстве отмечают, что, по информации адвоката, Панова заставили написать заявление об отказе от представления его интересов консульскими должностными лицами Украины, тем самым лишив его права на консульскую защиту.

«Учитывая указанное, требуем от российской стороны обеспечить соблюдение прав гражданина Украины Е.Панова, немедленно допустить к нему консульских должностных лиц Украины в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, предусмотренными Венской конвенцией о консульских сношениях и Консульской конвенции между Украиной и РФ в части обеспечения реализации права консульских должностных лиц на встречу с задержанными гражданами», - подчеркнули в МИД.

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Министерство призвало международное сообщество, международные организации в сфере прав человека, правозащитные организации России дать оценку вопиющим фактам нарушений российской стороной прав удерживаемых в России граждан Украины и продолжить политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию с целью их скорейшего освобождения и возвращения в Украину.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление «терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Также в ФСБ утверждали, что ликвидировали «украинскую агентурную сеть» и задержали группу «диверсантов».

Как заявили в российской спецслужбе, «одним из организаторов терактов, которым предотвратили, является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания».

Украинская полиция, в свою очередь, открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.