Неделя в цифрах

5 крымских татар — активисты крымскотатарского сообщества Теймур Абдуллаев, Узеир Абдуллаев, Айдер Салединов, Эмиль Джемадинов и Рустем Исмаилов — были безосновательно задержаны и арестованы в Крыму, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины.

11 украинцев были арестованы в Испании за соучастие в поставке оружия и наркотиков террористам в Ираке и Ливии, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на испанских правоохранителей.

13% может составить инфляция в Украине по итогам 2016 года, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив. В ведомстве ожидают, что в 2017 году этот показатель снизится до 8%.

25 "наливаек" были закрыты в Харькове в результате антиалкогольного рейда Государственной фискальной службы (ГФС) и правоохранительных органов, проведенного после массовых отравлений суррогатным алкоголем, сообщают в ведомстве.

35 кг марихуаны изъяли правоохранители у жителя Одесской области, сообщают в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

48 автомобилей были повреждены в Одессе обрушившимися из-за штормового ветра деревьями и ветвями, сообщают в патрульной полиции Одессы.

98% закупленных через ПРООН препаратов и изделий медицинского назначения уже поставлены в Украину, сообщают в ПРООН и Минздраве Украины.

103 человека были освобождены из трудового рабства в Винницкой области, сообщают в Службе безопасности Украины.

115% составляет уровень расчетов населения за предоставленные коммунальные услуги, сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

131 случай отравлений фальсифицированным алкоголем зафиксирован в Украине, из них 54 завершились летально, сообщают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

276 населенных пунктов в 11 областях Украины были обесточены из-за непогоды, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

589 учеников и 42 человека персонала были эвакуированы из-за обрушения части школы в Василькове Киевской области, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

600 добровольцев с оккупированных районов Донбасса были завербованы Россией для участия в боевых действиях в Сирии, сообщают в Госпогранслужбе Украины.

785 человек, освобожденных от отбытия наказания по "закону Савченко", изобличены в совершении новых преступлений, в том числе, 22 убийств, заявляют в Нацполиции Украины, сообщают украинские СМИ. Всего по этому закону из мест заключения уже освобождены 8 200 осужденных.

840 тонн товаров контрабандисты пытались ввезти в Украину под видом гуманитарной помощи, злоумышленники были задержаны на Волыни, сообщают в Государственной фискальной службе.

5 000 человек приняли участие в шествии по случаю Дня украинского казачества, Дня создания УПА и Дня защитника Украины в Киеве.

25 000 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в Украине не имеют собственного или временного социального жилья, сообщила заместитель председателя общественного союза "Альянс по защите прав детей" Алина Тирновенко.

120 000 человек болельщиков планируют принять организаторы на гонке Формулы-1 в Мексике, сообщают иностранные СМИ.

153 000 случаев ОРВИ зафиксировано в Украине, из них 3 700 человек были госпитализированы, сообщают в Украинском центре гриппа и острых респираторных инфекций Министерства здравоохранения.

280 000 украинцев приняли участие в АТО, сообщил президент Украины Петр Порошенко. При этом 266 000 украинских военных имеют статус участника боевых действий.

1 500 000 пострадавших от урагана Мэттью нуждаются в срочной помощи, сообщают украинские СМИ со ссылкой на ООН.

1 696 326 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма зарегистрированы в Украине, сообщают в Министерстве социальной политики.

5 500 000 семей украинцев уже оформили и переоформили субсидии на оплату коммунальных услуг, сообщает вице-премьер-министр Павел Розенко.

20 000 000 долларов на реализацию четырехлетней программы поддержки малых и средних сельхозпроизводителей намерено выделить Украине Агентство США по международному развитию (USAID), сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

119 000 000 долларов попросила у доноров Организация Объединенных Наций на помощь 750 000 людей в Гаити, которые пострадали от урагана "Мэттью", сообщают иностранные СМИ.

2 400 000 000 гривень составила общая сумма выплат переселенцам в 2016 году, сообщают в Министерстве социальной политики.

32 000 000 000 гривень составил профицит местных бюджетов с начала 2016 года, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Маргарита Андреева