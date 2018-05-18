Неделя в цифрах

9 стран, в числе которых Украина, проголосовали против резолюции по Сирии, предложенной Россией на Совете безопасности ООН, сообщают в представительстве Украины при ООН. Перед этим состоялось голосование по предложенному Францией проекту резолюции. И хотя 11 из 15 членов совета поддержали этот документ, Россия, обладающая правом вето, заблокировала его принятие.

25 триллионов долларов США, принадлежащих частным компаниям со всего мира, могут находиться в оффшорах, сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на экспертов организации.

28% территорий утратила из-под своего контроля в Ираке и Сирии террористическая организация «Исламское государство», сообщают иностранные СМИ. С начала текущего года зона власти ИГ сократилась с 78 до 65 тысяч квадратных километров. Теперь она примерно равняется территории Шри-Ланки.

51,63% составила явка избирателей на парламентских выборах в Грузии, сообщают в Центральной избирательной комиссии Грузии. Как сообщают грузинские СМИ, согласно результатам экзит-полла компании TNS, "Грузинская мечта" набирает 53,8%, "Единое национальное движение" - 19,5%.

53 человека в Украине погибли от употребления суррогатного алкоголя, сообщают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Всего в стране зарегистрировано 106 случаев отравления.

60% бюджета на здравоохранение – это зарплаты медикам, которые составляют порядка 1,5-2 тысячи у каждого врача, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

90% государственных закупок в Prozorro являются допороговыми (до 200 тыс. грн для товаров и услуг, до 1,5 млн грн для работ), хотя закон о госзакупках не обязывает совершать их через электронную систему, сообщают в Министерстве экономического развития и торговли.

173 украинских военнослужащих погибли в зоне проведения АТО с начала 2016 года, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

376 номинантов претендовали на Нобелевскую премию мира, сообщают украинские СМИ. Среди номинантов - дипломаты, которые вели переговоры относительно ядерной сделки с Ираном, российская защитница прав мигрантов, женщины-езидки, которые были рабынями группировки «Исламское государство».

400 вредоносных приложений обнаружены аналитиками компании TrendLabs в Google Play, сообщают иностранные СМИ.

500 км автомобильных дорог намерены отремонтировать в «Укравтодоре» к началу зимнего периода, сообщают в Министерстве инфраструктуры. Кроме того, «Укравтодор» обещает устранить около 1 млн кв. метров деформаций и выбоин.

938 человек в Украине были освобождены от занимаемых должностей, поскольку попали под действие закона «Об очищении власти», сообщают в Минюсте.

6 457 природных катастроф, которые унесли жизни 600 000 человек, произошли в мире за последние 20 лет, говорится в новом ежегодном Обзоре мирового экономического и социального положения, посвященном борьбе с изменением климата и социальному неравенству, отмечает центр новостей ООН.

10 000 человек эвакуированы в Таиланде из-за наводнения – ежедневные ливни спровоцировали выход из берегов реки Чаопрайя и всех ее притоках, во многих районах уровень воды поднялся до 2 метров, сообщают иностранные СМИ.

30 520 паломников-хасидов из 21 страны мира встретили 5777-й иудейский Новый год Рош-га-Шана в городе Умань, сообщают в ГСЧС в Черкасской области.

109 000 военнослужащих сержантского и рядового состава, а также 47 500 офицеров, проходят военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту, сообщают в Министерстве обороны.

600 000 долларов залога внес экс-глава Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив в Панаме, после чего вышел из тюрьмы, сообщают в ГПУ.

700 000 долларов долгов оккупированной Луганщины за воду и свет Украине компенсирует Международный комитет Красного Креста (МККК), сообщил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

6 600 000 долларов помощи получит украинская полиция от Канады, сообщают в пресс-службе Нацполиции Украины.

15 000 000 рублей (приблизительно 6 000 000 гривен) стоило заказчикам убийство российского оппозиционера Бориса Немцова, заявила в суде по делу политика прокурор, сообщают российские СМИ.

385 000 000 детей в мире живут в условиях крайней нищеты, говорится в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который основывается на анализе данных 2013 года.

5 400 000 000 долларов может получить Украина в следующем году от ключевого кредитора – Международного валютного фонда, говорится в обновленном графике пересмотра программы реформ, обнародованном в специальном отчете МВФ по Украине.