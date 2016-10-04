ЮНИСЕФ: около 385 миллионов детей в мире живут в условиях крайней нищеты
17:52, 04 октября 2016Мир
2227
Согласно докладу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), почти пятая часть детей в развивающихся странах живут за чертой бедности.
Почти пятая часть детей в развивающихся странах живут за чертой бедности / REUTERS
Доклад основывается на анализе данных 2013 года, сообщает агентство Анадолу.
Читайте такжеВ ООН призвали градоначальников переосмыслить концепцию планирования городов
19,5% детей в развивающихся странах живут в семьях, которые в среднем имеют ежедневный доход в $1,90 или еще меньше. Это соотношение среди взрослых составляет 9,2%, сообщается в докладе.
Во всем мире около 385 миллионов детей живут в условиях крайней нищеты, особенно сильно страдают дети в Африке к югу от Сахары, они составляют 50%, 36% детей в Южной Азии стараются выжить в условиях крайней нищеты.
Как сообщал УНИАН, Генсек ООН Пан Ги Мун недавно заявил, что бедность во всех ее проявлениях должна быть ликвидирована к 2030 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter