ЮНИСЕФ: около 385 миллионов детей в мире живут в условиях крайней нищеты

Доклад основывается на анализе данных 2013 года, сообщает агентство Анадолу.

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19,5% детей в развивающихся странах живут в семьях, которые в среднем имеют ежедневный доход в $1,90 или еще меньше. Это соотношение среди взрослых составляет 9,2%, сообщается в докладе.

Во всем мире около 385 миллионов детей живут в условиях крайней нищеты, особенно сильно страдают дети в Африке к югу от Сахары, они составляют 50%, 36% детей в Южной Азии стараются выжить в условиях крайней нищеты.

Как сообщал УНИАН, Генсек ООН Пан Ги Мун недавно заявил, что бедность во всех ее проявлениях должна быть ликвидирована к 2030 году.