Киев и ЕС обсуждают создание миссии для мониторинга ситуации в оккупированном Крыму

Этот вопрос поднимался во время двусторонних консультаций по Крыму, сообщили журналистам первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова и заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

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«Мы говорим, что для Украины принципиально важно иметь в Крыму независимый системный мониторинг. Наша цель сделать так, чтобы вопрос, нужна или нет мониторинговая миссия не стоял, чтобы для них, так же, как и для нас, стало очевидно, что такая мониторинговая миссия должна быть. Теперь вопрос - будет или не будет такая миссия – не решено. Мы доказываем, что она должна быть», - сказала Джапарова.

По ее словам, в ходе консультаций украинская сторона отметила, что на сегодня в Крыму «столь высокий уровень страха, что люди боятся говорить даже не на политические темы».

«И если там будет международная мониторинговая миссия, есть риск того, что будет ощутимый недостаток информации, потому что люди находятся под оком ФСБ. Для нас присутствие мониторинговой миссии - это возможность усилить информационную составляющую в отношении репрессий, которые происходят в Крыму», - подчеркнула первый заместитель министра.

В связи с этим Джапарова сообщила, что предоставила европейской стороне соответствующую информацию.

«За эти два года в Крыму пропало 17 человек, 12 убиты, уже есть 30 политических заключенных, 10 из которых уже получили сроки. Мы также отметили, что за период с июня по январь 2016 года в Крыму был проведен 91 обыск, 112 допросов и 102 человека были задержаны», - сказала она.

В свою очередь Петухов отметил, что европейская сторона проинформирована о событиях в Крыму, но «они хотят больше информации из независимых источников и хотят, чтобы были надлежащие мониторинговые механизмы, которые бы имели постоянное присутствие в Крыму, чтобы они могли получать независимую информацию».

По словам Джапаровой, возможность открытия такой миссии является вопросом переговоров, а потому говорить о ее формате еще рано.

Кроме того, первый заместитель министра сообщила, что отдельной темой был вопрос доступа в Крым иностранных журналистов.

«Мы как страна заинтересованы в том, чтобы иностранные журналисты имели доступ в Крым для того, чтобы давать не пропагандистскую картинку, которую сейчас пытается создать Москва, приглашая таких, как Грэм Филлипс, а предоставляли независимую объективную информацию», - отметила она.

При этом Джапарова констатировала, что для украинской стороны в рамках политики непризнания аннексии Крыма важно, чтобы доступ журналистов к Крыму через Украину.

«На сегодня у нас есть рабочая группа, и МИД уже согласилось, что включится в этот процесс. Наша рекомендация будет такая, чтобы журналисты могли через консульства и посольства Украины в своих странах пребывания получать пропуска», - пояснила чиновник.

Также украинская сторона подняла вопрос о незаконно арестованном в Москве журналисте «Укринформа» Романе Сущенко.

«Они сказали, что эту ситуацию отслеживают и контролируют», - добавила Джапарова.