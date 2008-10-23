В Украине дискредитируется идея выборов – Андриевский

В Украине существует опасная тенденция дискредитации идеи выборов как механизма выхода из политического кризиса. Об этом заявил Председатель Украинской селянской демократической партии, депутат Киеврады от Блока Кличко Дмитрий Андриевский во время встречи с партийным активом Одесской области.

«Руководители страны своими действиями уже разрушили доверие к власти как к институту управления государством, - отметил Дмитрий Андриевский. – Сегодня они разрушают украинские суды, дискредитируя именно понятие справедливого правосудия. Завтра, при таких условиях, будут дискредитированы выборы как механизм политического волеизъявления народа».

По убеждению Дмитрия Андриевского, индекс общего недоверия к власти ухудшается на фоне всемирного финансового кризиса. «Во время падения экономики люди полагаются на власть как гаранта их благосостояния. Вместо этого украинцы видят непонятное перетягивание одеяла первыми лицами государства над экономической бездной, куда может упасть вся отечественная экономика», - заметил политик.