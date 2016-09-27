Скандального судью Вовка снова отстранили от должности

Решение принято 27 сентября 2016 года на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины на основании ходатайства Генерального прокурора Украины, говорится в сообщении комиссии.

Так, в связи с привлечением к уголовной ответственности Комиссия отстранила Вовка Сергея Владимировича от должности судьи Печерского районного суда города Киева сроком на два месяца.

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Всего на заседании комиссии было отстранено 4 судей.

Кроме Вовка, на один месяц продлен срок отстранения судье и председателю Бориспольского горрайонного суда Киевской области Сергею Вознюку, судье Печерского райсуда Киева Светлане Волковой и судье Хозяйственного суда Киева Алле Пригуновой.

Отложено рассмотрение вопроса об отстранении Лысенко Владислава Викторовича от должности судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области.

Как сообщал УНИАН, в конце 2015 года Высший административный суд Украины отменил решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины об отстранении судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка от должности судьи.

Однако в Генпрокуратуре с решением суда не согласились и заявили о намерении повторно обратятся в ВККСУ с ходатайством об отстранении судьи Вовка от занимаемой должности.

Вовк подозревается в злоупотреблении служебным положением и вынесении заведомо неправосудного решения по гражданскому делу. В частности, он известен тем, что осудил на четыре года тюрьмы экс-министра внутренних дел, нынешнего генпрокурора Юрия Луценко.