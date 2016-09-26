Парубий ожидает окончательного голосования в Европарламенте по безвизовому режиму в начале октября

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал сегодня доклад относительно предоставления Украине безвизового режима. Приветствую это решение наших европейских партнеров и спасибо им за последовательную поддержку Украины», - отметил спикер.

«Во время моей последней встречи с председателем Европейского парламента Мартином Шульцем он заявил, что при условии положительного решения профильного комитета окончательное голосование о предоставлении безвизы состоится во время очередной сессии Европарламента в начале октября. Поэтому верю, что уже через неделю европарламентарии поддержат этот важный и близкий для каждого украинца вопрос», - отметил Парубий.

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Он убежден, что после получения безвизового режима с ЕС каждый украинец почувствует себя «полноправным свободным гражданином свободного мира».

Как сообщал УНИАН, сегодня Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.