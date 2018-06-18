Неделя в цифрах

1 известный сепаратист – лидер харьковской организации «Оплот» Евгений Жилин – был убит в Подмосковье, сообщают российские СМИ.

1 год прошел с момента начала гражданской блокады Крыма, сообщают украинские СМИ.

2 месячные нормы осадков выпали в Одессе за сутки - при месячной норме 36 мм, выпало 85,3 мм. В пресс-службе мэрии города отметили, что последний раз такое количество осадков фиксировалось 129 лет тому назад - в 1887 году.

2 новых СИЗО намерена простроить Россия в оккупированном ею Крыму – в Симферополе и в Керчи, сообщают российские СМИ.

3 место в списке наиболее активных незаконных вооруженных формирований в мире занимают террористы «ДНР», сообщают иностранные СМИ. Донецкие сепаратисты являются более смертоносными, чем «Талибан» и «Боко Харам».

3 года подряд Кабмин сохраняет прогнозный показатель поступлений в бюджет от продажи государственного имущества - 17 млрд гривен. С начала текущего года, по данным Фонда госимущества, поступления от приватизации составили 60,3 млн гривень.

3 месяца – с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года – в Украине не будет госрегулирования цен на продукты питания, сообщили в Кабмине, презентуя пилотный проект.

4 инвестора интересуются покупкой 99,6% акций крупного химического предприятия Одесского припортового завода (ОПЗ), сообщают в Фонде государственного имущества Украины.

4 украинский высших учебных заведения – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Национальный университет "Львовская политехника", Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", Харьковский национальный университет им. В. Каразина - вошли в рейтинг лучших университетов мира, который составляет авторитетное британское издание Times Higher Education. Все они разместились в восьмой сотне рейтинга.

5,7 балла по шкале Рихтера – такой силы землетрясение произошло в Румынии. В Украине сила землетрясения составила примерно силой 3-4 балла, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

42 золотые монеты Национальный банк Украины продал на аукционе, выручив 5,5 млн гривен, сообщают в НБУ.

56 лет находились в розыски картины XVIII века, похищенные из Львовского исторического музея в 1960 году. Правоохранители обнаружили их в Кропивницком, сообщают в пресс-службе СБУ.

50,8% жилого фонда Украины подготовлены к отопительному сезону, сообщают в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ.

70 мобильных весовых комплексов для проверки весового режима грузовых перевозчиков планирует закупить Мининфраструктуры, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

88,8% ВВП может составить государственный и гарантированный государством долг Украины. Такие показатели Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2017 год.

162 дела держит на контроле генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, треть из них, по его словам, возбуждена по сигналам журналистов.

650 новых гибридных автомобилей для Национальной полиции приобретут за «киотские» средства, сообщают в Минприроды Украины.

1 500 гривен пенсии в Украине получают 7 400 000 пенсионеров, сообщают в Пенсионном фонде Украины.

3 000 наемников Россия отправила в помощь Асаду в Сирию за 1 месяц, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на сирийских правозащитников.

18 000 человек поддержали в Facebook просьбу к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй расследовать деятельность Грэма Филлипса в Украине и наказать его за пророссийскую пропаганду.

20 215 пожаров, которые произошли на открытых участках местности, торфяниках, на полях и сельхозугодьях, зафиксировано в Украине с начала 2016 года, сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. http://ecology.unian.net/naturalresources/1538402-s-nachala-goda-v-prirodnyih-ekosistemah-ukrainyi-zafiksirovano-bolee-20-tyis-pojarov-gschs.html

78 000 гривен конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества коррупционеров, поступили в государственный бюджет Украины с начала года, сообщают украинские СМИ. Планировалось, что за год будут конфискованы 7 800 000 000 гривен.

3 300 000 долларов призовых получат украинские паралимпийцы, феноменально выступившие на Играх в Рио-де-Жанейро, сообщают украинские СМИ.

50 000 000 детей в мире являются беженцами, заявил президент Эстонской Республики Тоомас Хендрик Ильвес на Заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном увеличению потоков беженцев и мигрантов.

71 000 000 гривен будут выделены из бюджета 4 партиям – БПП, «Самопомощи», «Народному фронту» и Радикальной партии – для финансирования уставной деятельности, сообщают в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

3 000 000 000 долларов за 10 лет намерены пожертвовать основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг и его жена-педиатр Присцилла Чан на борьбу с болезнями, сообщают иностранные СМИ.

13 556 000 000 кубометров составляют запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), сообщает оператор газотранспортной системы Украины компания «Укртрансгаз».

40 000 000 000 долларов за два года были похищены на территории Украины экс-президентом Виктором Януковичем и его приспешниками, заявляют в ГПУ.

Маргарита Андреева