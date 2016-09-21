В Facebook просьбу к премьеру Британии наказать Грэма Филлипса поддержали более 18 тысяч человек

На ее странице в Facebook под одним из постов оставили комментарий о Филлипсе, который поддержали уже более 18 тысяч человек.

Мэй сообщили, что Филлипс пытался сорвать обмен плененных боевиками украинцев.

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Также отмечается, что этот британец находится на территории Украины нелегально, при этом оказывает поддержку терроризму на востоке Украины.

Другие обращают внимание британского премьера на то, что Филлипс является не журналистом, а пропутинским пропагандистом, который позорит Великобританию.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Филлипс пытался сорвать освобождение украинцев из плена "ДНР".