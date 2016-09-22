НАПК выделило 71 миллион четырем партиям: БПП получит 24 миллиона из бюджета, "Самопомич" - 12

Об этом на своей странице в Facebook написала глава НАПК Наталья Корчак.

Так, средства на финансирование уставной деятельности получат БПП, "Самопомич", "Народный фронт" и Радикальная партия.

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"Это средства в размере 25% от общего размера ежегодного государственного финансирования. Таким образом, БПП получит 24771,8 тыс. грн, "Самопомич" - 12461,65 тыс. грн., "Народный фронт" - 25136,4 тыс. грн , РПЛ - 8453,925 тыс. грн", - говорится в ее сообщении.

Кроме того, отметила Корчак, НАПК, в соответствии с требованиями действующего законодательства, не может предоставить данное финансирование партиям "Батькивщина" и "Оппозиционный блок".

"Партия "Батькивщина" не предоставила Агентству своей позиции относительно госфинансирования (у НАПК нет ни официального отказа, ни согласия на получение партией средств). Партия "Оппозиционный блок", несмотря на публичное заявление об отказе от финансирования, так и не предоставила Агентству заявление в бумажном виде, - подчеркнула глава НАПК.

Напомним, в октябре 2015 года Рада приняла закон о финансировании партий из госбюджета.