Тимошенко дает два совета Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что досрочные парламентские выборы сейчас провести невозможно.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Европейской народной партии Вильфредом МАРТЕНСОМ.

«Во-первых, не истек годовой срок с момента проведения последних парламентских выборов, а во-вторых - нет финансирования», - сказала премьер.

Она также отметила, что хотела бы дать два совета Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО: во-первых - не издавать второй указ о выборах, а во-вторых - принять политическую позицию по возобновлению демократической коалиции в парламенте. Украинский премьер подчеркнула, что сегодня во время саммита ЕНП она услышала от европейских лидеров, что нелогично подрывать политическую стабильность, проводя еще одни выборы, которые, «по сути, ничего не меняют».

Премьер еще раз отметила, что, вернувшись в Киев, она планирует собрать всех лидеров парламентских фракций, лидеров оппозиции, а также Президента Украины для того, чтобы урегулировать нынешнюю ситуацию цивилизованным путем.

«Чтобы мы не втягивали страну в очередное противостояние, которое связано с выборами в эти сложные времена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также выразила благодарность европейским лидерам, которые в период финансового кризиса, охватившего весь мир, нашли время, желание и возможность обсудить ситуацию в Украине.