Неизвестные не пускают представителей Президента в суд

Неизвестные лица не пропускают представителей Президента Украины в помещение Апелляционного административного суда Киева, который должен рассматривать жалобу на решение Окружного админсуда столицы, касающееся приостановления избирательного процесса.

Как сообщил в интервью УНИАН представитель Президента в судах Руслан КИРИЛЮК, в эти минуты вход в помещение Апелляционного админсуда заблокирован, и представитель Президента Александр БИЛОУС не смог попасть в помещение, где должна рассматриваться жалоба Секретариата Президента.

По словам Р.КИРИЛЮКА, неизвестные лица ссылаются на то, что милиция попросила их охранять помещение.

В данное время, по его словам, к помещению суда подъехали сотрудники «Беркута» и других подразделений милиции.