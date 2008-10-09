Украина подписала 11 документов с СНГ

На заседании Совета министров иностранных дел стран - участниц СНГ в г. Бишкек делегация Украины во главе с и.о. первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрием КОСТЕНКО подписала 11 документов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, в ходе заседания были рассмотрены 27 вопросов.

Четыре документа Украина подписала с замечаниями, а также поддержала два протокольных решения.

В частности, Украина подписала решение о сотрудничестве в противодействии незаконной миграции, определении сотрудничества в отрасли энергетики ключевой сферой взаимодействия стран-участниц в 2009 году, создании государственных информационных систем паспортно-визовых документов нового поколения.

На пленарном заседании Совета руководителей МИД СНГ украинская сторона обратила внимание стран-участниц на нарушение принципов территориальной целостности и суверенитета государства - члена СНГ (речь идет о грузинско-российском конфликте - УНИАН), которое имело место в августе этого года, и официально заявила о необходимости соблюдения основополагающих принципов международного права.