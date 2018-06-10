Неделя в цифрах

1-й президент из рекордсменов по нахождению во власти среди постсоветских государств, которые правят в своих странах четверть века, - президент Узбекистана Ислам Каримов – умер и был похоронен на своей родине – в Самарканде. В церемонии похорон приняли участие делегации 17 государств.

2 дикие кошки – снежный барс и пума – были отравлены неизвестными посетителями в Николаевском зоопарке, сообщил директор зоопарка.

2 легкомоторных самолета столкнулись на северо-западе Аляски, в результате чего погибли 5 человек, сообщают иностранные СМИ.

2,5 года лишения свободы получил в России бывший боец «Азова» по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество), сообщают в Следственном комитете РФ.

5% ВВП составят расходы на украинскую армию в следующем году. Такую цифру планирует заложить в бюджет Украины на 2017 год Кабинет министров.

14,8% роста реальной зарплаты за год (июль 2015 – июль 2016) зафиксировали в Государственной службе статистики Украины, сообщают в ведомстве. Таким образом, номинальная заработная плата штатного работника в Украине составила 5374 гривни.

20 лет исполнилось украинской национальной валюте – гривне. С момента введения в обращение гривна подешевела к доллару США в 15 раз.

60 человек погибли в военном тренировочном лагере в Йемене в результате нападения террориста-смертника, сообщают иностранные СМИ.

150 тонн боеприпасов передала Украине Литва, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на представителя генштаба Литвы.

323 оленя погибли в крупнейшем норвежском национальном парке Хардангервидда от удара молнии, сообщают иностранные СМИ.

366 человек погибли, 429 получили ранения, 300 попали в плен под Иловайском два года назад, сообщают в Генеральной прокуратуре Украины.

498 человек, 347 из которых – гражданские, числятся без вести пропавшими в результате конфликта на Донбассе, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

614 человек, среди которых 29 россиян, вошли в список террористов, составленный спецслужбами Бельгии, сообщают иностранные СМИ. В эту базу данных вошли 372 бельгийца, 119 иностранцев и 123 человека, чье гражданство не указано.

800 томов насчитывают материалы дела о российской агрессии, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

2 500 человек станут сотрудниками единой Службы финансовых расследований, которую планируется создать для расследования экономических преступления против государства, сообщил глава Министерства финансов Александр Данилюк.

3 080 человек были освобождены из плена боевиков на Донбассе Службой безопасности Украины с начала конфликта, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

6500 мигрантов из Эритреи и Сомали спасены из моря у берегов Ливии, сообщают иностранные СМИ Мигрантов спасли примерно в 20 километрах от ливийского берега.

8991 несовершеннолетний мигрант в Германии считается пропавшими без вести, сообщают немецкие СМИ. В Федеральном управлении уголовной полиции (BKA) отмечают, что пропавшие прибыли в Германию без сопровождения взрослых.

14 882 пожара произошли в Украине в природных экосистемах с начала 2016 года, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Пожары охватили площадь в 12 571 гектар.

40 000 человек были эвакуированы на северо-востоке Китая из-за тайфуна «Лайонрок», сообщают иностранные СМИ.

2 500 000 доз противотуберкулезной вакцины БЦЖ получила Украина, сообщила и.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

9 000 000 мальков планируют запустить в реку Днепр для восстановления экобаланса водной артерии, сообщают в департаменте экологии Днепропетровской ОГА.

1 837 299 000 гривень было выручено Украиной за распроданное в период с 2005 по 2014 годы военное имущество (среди которого 832 танка, 232 вертолета, 202 самолета и беспилотника, 714 БМП и БТР из состава Вооруженных сил Украины), сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

138 000 000 000 гривень заплатили в государственный бюджет Украины крупные налогоплательщики с начала 2016 года, подсчитали в Государственной фискальной службе.