Под Иловайском погибли 366 человек, 429 получили ранения, 300 попали в плен - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

Луценко отметил, что существовала устная договоренность с руководством Российской Федерации о выводе из окружения украинских военных.

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По его словам, подразделениями вооруженных сил РФ по непосредственному указанию руководства российского генерального штаба в упор были расстреляны из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих вместе с тремя пленниками, которые по договоренностям должны были быть возвращены России.

Луценко подчеркнул, что “в результате совершения высшим руководством ВС РФ вероломного убийства погибли 366 человек, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен противника”.

Он отметил, что ВСУ понесли большие материальные потери - около 300 млн грн.

Также Луценко напомнил, что, руководствуясь заключением экспертиз относительно российской военной агрессии как основного фактора указанных потерь, а также на основании собранных доказательств, ГПУ 8 августа 2016 года сообщила о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка 18 лицам из числа представителей власти и руководства ВС РФ; в отношении всех них будет применена процедура заочного осуждения.

Как сообщал УНИАН, парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивает общие потери украинских войск в тысячу человек.

По информации военной прокуратуры, общее количество боевиков и войск РФ во время боев под Иловайском превышало 16 тыс. человек.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что причина Иловайской трагедии - вторжение российских войск и несогласованность, хаотичность и недостаточная компетентность при планировании операции выхода из окружения.