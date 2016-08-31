Геращенко: без вести пропавшими на Донбассе числятся 498 человек

Об этом на странице в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"В списке пропавших без вести, которым мы пользуемся в работе минской группы, на сегодняшний день 498 человек, из них 347- гражданские, среди них есть волонтеры, медики. Другие - военные, добровольцы, некоторые из них исчезли еще 2 года назад, в т.ч. после Иловайской трагедии", - написала она.

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Геращенко подчеркнула, что "ответственность государства - найти каждого, идентифицировать тела погибших, почтить память погибших".

По ее словам, процесс поиска пропавших без вести и освобождения заложников можно активизировать, если к этому подключится Международный Комитет Красного Креста.

Геращенко отметила, что вопросы активизации взаимодействия по поиску пропавших без вести обсуждались в ходе встречи 30 августа с вице-президентом МККК Кристин Беерли и ее коллегами.