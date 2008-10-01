Литвин почти не сомневается, что выборы будут уже этой зимой

Лидер блока своего имени Владимир ЛИТВИН считает, что сторонники провозглашения внеочередных выборов в парламент планируют делать ставку на административный ресурс с широким привлечением средств массовой информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе пресс-конференции в Кировограде.

По мнению В.ЛИТВИНА, применение админресурса неминуемо, когда, например, во время избирательной кампании в ноябре-декабре нужно будет собирать людей для общения в холодных помещениях.

В.ЛИТВИН почти не сомневается в том, что внеочередные выборы состоятся уже этой зимой.

«Выборы будут. Вопрос только в том, когда: 7-го, 14-го или 21-го декабря», - отметил он.

По словам В.ЛИТВИНА, убедить людей прийти голосовать можно будет в случае отмены законодательной нормы о закрытых партийных списках.