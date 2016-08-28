Главы МИД Германии, Польши и Франции настаивают на деэскалации конфликта на Донбассе
22:24, 28 августа 2016Политика
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Главы Министерств иностранных дел Германии, Польши и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер, Витольд Ващиковский и Жан-Марк Эро соответственно настаивают на деэскалации конфликта на Донбассе.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Германии, передает РБК-Украина.
Как сообщается, главы внешнеполитических ведомств трех стран сегодня, 28 августа 2016 года, провели встречу в Германии.
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"Мы должны продолжать стремиться к деэскалации конфликта, к соблюдению режима прекращения огня и политического компромисса - для этого нам нужна готовность конфликтующих сторон идти на компромисс", - сказал Штайнмайер.
Главы МИД Франции, Германии и Польши обсудили ситуацию на Донбассе
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