Главы МИД Германии, Польши и Франции настаивают на деэскалации конфликта на Донбассе

22:24, 28 августа 2016
Политика
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Главы Министерств иностранных дел Германии, Польши и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер, Витольд Ващиковский и Жан-Марк Эро соответственно настаивают на деэскалации конфликта на Донбассе.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Германии, передает РБК-Украина.

Как сообщается, главы внешнеполитических ведомств трех стран сегодня, 28 августа 2016 года, провели встречу в Германии.

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"Мы должны продолжать стремиться к деэскалации конфликта, к соблюдению режима прекращения огня и политического компромисса - для этого нам нужна готовность конфликтующих сторон идти на компромисс", - сказал Штайнмайер.

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