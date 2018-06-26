Неделя в цифрах

1 журналист, основатель информационного агентства «Новый регион» Александр Щетинин, который отказался от российского гражданства в пользу украинского и переехал в Украину, был найден мертвым в своей киевской квартире, сообщают в столичной полиции.

Читайте такжеРоссийский журналист Александр Щетинин найден мертвым в своей квартире в Киеве2 года прошло после Иловайской трагедии, около сотни человек почтили память погибших в Киеве на Софийской площади.

2 полицейских погибли от рук правонарушителя на Тернопольщине, сообщают в областной прокуратуре. Еще один сотрудник правоохранительных органов был ранен.

2 теракта накануне 25-й годовщины Независимости Украины предотвратили сотрудники Службы безопасности Украины в Мариуполе, сообщают в СБУ.

3 полицейских стали соучастниками умышленного убийства безоружного человека в Кривом Озере Николаевской области, сообщают украинские СМИ.

Читайте такжеЖертвами землетрясения в Италии стали по меньшей мере 16 иностранцев6,1 балла по шкале Рихтерасоставила магнитуда землетрясения в центре Италии, сообщают иностранные СМИ. Жертвами стихийного бедствия стали283 человека.

11 «воров в законе», у которых не было украинского гражданства, были депортированы с территории Украины за 4 месяца, сообщил замглавы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

12 лет лишения свободыс конфискацией имущества грозит бывшему и.о. ректора Национального авиационного университета Владимиру Харченко, который «погорел» на взятке в размере 170 000 евро, сообщают в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

17 лет колонии строгого режима хотят присудить одному из крымских татар, обвиняемых Россией в связях с исламистской организацией «Хизбут-Тахрир», сообщают украинские СМИ. Еще троим задержанным по этому делу грозит 7 и 8 лет в исправительной колонии общего режима.

39 граждан Российской Федерации, среди которых 31 военнослужащий вооруженных сил РФ, были привлечены к уголовной ответственности за участие в развязывании и ведении агрессивной войны против Украины, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В суд направлены обвинительные акты в отношении 10 граждан РФ, из них 6 уже приговорены к лишению свободы на срок от 11 до 15 лет.

60% компаний, проверенных Государственной фискальной службой (ГФС), не соблюдают налогового законодательства и платят «серые» зарплаты, сообщают в ГФС.

75% украинской армииявляется контрактной, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Большинство контрактников заключают долгосрочные соглашения.

150 осужденных украинцевбыли переведены из Крыма в российские тюрьмы, сообщают украинские СМИ со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел Украины. Всего в российских тюрьмах содержатся около 7 000 граждан Украины.

260 случаев незаконного пересечения государственной границы Украины со стороны РФ железнодорожным транспортом (эшелонами) и колоннами военной техники были зафиксированы с начала 2016 года, сообщил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.

425 авиарейсовбыли отменены в Токио из-за тайфунаMindulle, обрушившегося на регион, сообщают иностранные СМИ.

2 000 чиновников были наказаны в Китае за 10 800 нарушений законодательства в сфере защиты окружающей среды, сообщают иностранные СМИ.

2 504 украинских воинапогибли с начала 2014 года, защищая Украину, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Читайте такжеВ Песках боевики нанесли мощные артиллерийские удары по позициям украинских военных

5 000 рублей единовременной выплаты заменят доиндексацию пенсий россиянам в текущем году, сообщают российские СМИ.

559 468 гривен выплатило Государственное управление делам Национальному банку Украины за юбилейные медали по случаю «25 лет независимости Украины», сообщают украинские СМИ. Еще 170 562 гривны было выплачено за бланки дипломов.

1 705 463 внутренних переселенца из Донбасса и Крыма находятся на учете в Министерстве социальной политики Украины, сообщают в ведомстве.

5 070 000 гривенсоставили штрафы по 371 рассмотренному делу участникам фондового рынка, выставленные Центральным аппаратом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку с начала 2016 года.

9 000 000 домохозяйств станут получателями субсидий ЖКХ со следующего отопительного сезона, считают в Министерстве социальной политики Украины.

1 000 000 000 гривен уже было выделено на строительство автомобильной дороги государственного значения Одесса-Рени, сообщил премьер Владимир Гройсман.

198 000 000 000 гривенубытков нанесли Украине экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко и бизнесмен Сергей Курченко, заявляют в Генеральной прокуратуре Украины.

Маргарита Андреева