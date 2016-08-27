С начала года Россия 260 раз поставляла оружие и технику боевикам - Марчук

Как сообщил на своей странице в Facebook представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук, 19 случаев были зафиксированы в январе, 36 – в феврале, 32 – в марте, 33 – в апреле, 41 – в мае, 25 – в июне, 37 – в июле, 37 – в августе.

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Отмечается, что основные поставки грузов осуществлялись на железнодорожные станции Илловайск, Краснодон, Ровеньки, Квашино, Донецк.

Так, только с 1 по 25 августа 2016 года с территории России боевикам доставлены 59 танков/САУ, 24 ББМ, 4 РСЗО, 104 ед. автомобильной техники, более 96 цистерн топлива и более 95 вагонов боеприпасов.

Напомним, Марчук обнародовал отрывки представленных Киевом в Минске документов, подтверждающих обострение ситуации в зоне АТО.