Убийцы при погонах

Причиной критический высказываний в отношении НПУ стало циничное умышленное убийство полицейскими в ночь на 24 августа мужчины в поселке Кривое Озеро Николаевской области, произошедшее при его задержании. Резонанс вызвал тот факт, что местные правоохранители пытались «замять» инцидент.

Так, по версии местной полиции, около трех часов ночи 24 августа в местное отделение обратился водитель такси, который сообщил об избиении и краже личных вещей и денег. Полицейские, отправившись по указанному таксистом адресу, столкнулись с сопротивлением 32-летнего Александра Цукермана, поэтому применили к нему «меры физического воздействия и наручники, в какой-то момент мужчине стало плохо».

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Опустим тот факт, что, по версии местных СМИ, причиной вызова полиции стал конфликт на бытовом уровне в семье погибшего мужчины. Гораздо более значимым является другое: согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина скончался от огнестрельных ранений. В опубликованной одним из николаевских изданий копии документа сказано, что причиной смерти стало «острое внутреннее кровотечение, травматическое поражение сердца». А на теле погибшего было обнаружено, как минимум, 4 огнестрельных ранения.

Более того, судя по показаниям свидетелей убийства и выводам экспертов-криминалистов, в безоружного мужчину стреляли в упор, когда он… был закован в наручники.

Шумиха достигла самого высокого уровня. Прокурор Николаевской области Тарас Дунас направил в Кривое Озеро следственную группу во главе со своим заместителем. На место оперативно приехала глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе и представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Глава НПУ попросила местных жителей сохранять общественный порядок и назвала попытки разгромить отделение полиции недопустимым.Несмотря на то, что в отношении убийц в погонах было начато уголовное производство, предварительно, по признакам ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), днем 24 августа около 200 местных жителей провели под местной прокуратурой и райотделом полиции, требуя наказать виновных.

В оперативном режиме был подписан приказ о расформировании всего отделения полиции Кривого Озера. «Сейчас мы ожидаем результаты служебного расследования. Мною принято решение о расформировании отделения полиции Кривого Озера. Наказать виновных – общая позиция Нацполиции, Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел Украины. Никто не будет покрывать виновных», - сообщила Деканоидзе.

Проблемы переаттестации

По словам заместителя прокурора Николаевской области Степана Божила, на данный момент установлено, что трое из шести сотрудников полиции, прибывших на место инцидента в ночь на 24 августа – Денис Ляхвацкий, Николай Хоменко и Александр Причипойда – «имеют непосредственное отношение к смерти потерпевшего и к превышению служебных полномочий». Для них прокуратура попросила у суда исключительную меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. «Что касается остальных, то на данный момент не установлено достаточных данных, чтобы мы обоснованно подозревали их в совершении уголовного правонарушения», - сказал он.

Всего в деле фигурирует шестеро полицейских (1988-1993 годов рождения). Четверо из них – прошли переаттестацию. А стрелявший в Цукермана полицейский Денис Ляхвацкий – нет, поскольку, по информации ГУ Нацполиции Николаевской области, его должность аттестации не подлежит – формально он числится… водителем. Таким образом, убийство жителя Кривого Озера вскрывает еще одну проблему, которая уже не раз обсуждались в экспертном сообществе. «Это – к слову о тех, кто писал инструкцию по аттестации, оставив в ней кучу дыр», - написала на своей странице в социальной сети Facebook активистка Ольга Худецкая.

По ее словам, аттестация в Николаеве представителям общественности запомнилась, к примеру, большим количеством «заочных рассмотрений». Это когда комиссии рассматривали только документы, а собеседование и полиграф с самими претендентами на должности, в основном, среднего и младшего звена, не проводились. «Все безграмотные, некомпетентные с синдромом вахтера и жаждой мелкой ситуативной власти, были там. Среди вызванных на собеседование «заочников» у нас был самый большой процент уволенных», - добавила она.

«Косметическим ремонтом» считает такую переаттестацию и юрист-криминолог Анна Маляр. По ее словам, из-за неправильного подхода к выбору кадров, высока вероятность попадания в ряды полицейских людей с внутренним стремлением к насилию. «Не секрет, что во всем мире, а не только в Украине, работать в полиции мечтают не только романтики, но и люди с наклонностями садистов, с повышенной агрессивностью, стремлением легализовать свое желание совершать насилие. Поэтому, чтобы исключить попадание людей в ряды полиции, при отборе используются определенные методики. Например, в Великобритании полицейский, который должен будет работать с несовершеннолетними, проходит тесты на любовь к детям и животным. То есть, человек должен быть отзывчивым, таким, который априори не может применять насилие. В Украине такой отбор не проводился», – подчеркивает юрист.

Круговая порука как привычка

В свою очередь, первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Николай Паламарчук отметил, что, действительно, в ситуации в Кривом Озере речь может идти о вопросах правильности построения работы с личным составом полиции, или это инцидент произошел потому, что «неправильным был подбор людей, которые прошли аттестацию».

Вместе с тем, Анна Маляр уверена, что проблема не только в кадрах низшего звена. Ведь местное руководство полиции пыталось замять дело тоже неспроста. Более того, не долго думали перед тем, как начать искажать информацию об этом преступлении. «Вероятнее всего, они действовали по инерции, наработанной годами - скрывать преступления, которые совершаются внутри системы», - отмечает она.

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И следующий шаг, который необходимо сделать на высшем уровне – побороть круговую поруку и правильно наладить работу внутри системы. «Если будет политическая воля руководства государства, чтобы в полицию пришли честные люди, тогда мы будем говорить о каких-то сдвигах. Ведь что бы мы не говорили об изменении законов, системы, надо понимать, что человеческий фактор – ключевой в этом вопросе. Когда сейчас происходила аттестация и было изменено около 40% кадров - это было самое низкое звено. «Столбы» системы остались. Все те, кто научился «крышевать» преступность в 90-х, остались. Как бы мы не боялись потерять профессионалов, нужно эту систему абсолютно обнулять», – считает Маляр.

Действительно, круговая порука в рядах правоохранителей – одна из самых главных проблем в реформировании полиции. К примеру, 22 июля в Киеве нарядом полиции за управление автомобилем в нетрезвом состоянии был задержан сотрудник уголовного розыска Подольского районного управления столичной полиции Вячеслав Малько. Мало того, что он оказал сопротивление при задержании. Позже волонтер Роман Синицын заявлял, что автомобиль, которым управлял Малько, принадлежит другому человеку, и был изъят за правонарушение…

Однако, несмотря на шумиху в СМИ, Малько не только вернули техпаспорт и автомобиль, но и повысили любителя поездить за рулем подшофе до должности начальника Уголовного розыска Подольского района…

Тест на адекватность

Для Национальной полиции случай в Кривом Озере – тест на адекватность. «Сами полицейские должны четко понимать, что они должны служить людям», – убежден правозащитник Тарас Гаталяк.

С ним соглашается и Анна Маляр. «Это мощный сигнал для руководства полиции о том, что отсчет их времени пребывания на должностях подходит к концу. Потому что это уже предпоследняя капля терпения украинцев. Ведь могут быть разные несуразности, но ни в коем случае люди не должны бояться полиции», – говорит она.

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По мнению юриста, случай в Кривом Озере должен помочь очистить полицию – не только низшие ряды, а и руководящие региональные, а также центральные звенья. Иначе, если такие случаи не будут расследованы, виновные на всех уровнях не понесут наказания, а высшее руководство полиции не вынесет уроков и не модернизирует подходы к аттестации, реформу правоохранительной системы нельзя будет считать реформой.

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Вечер четверга закончился тем, что Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения Ляхвацкому – в виде содержания под стражей сроком на два месяца – до 23 октября. Подельникам любителя расстреливать закованных в наручники людей назначен арест до 25 сентября.

Ирина Шевченко