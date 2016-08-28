В Киеве чествуют память погибших под Иловайском

12:13, 28 августа 2016
Общество
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В Киеве на Софийской площади сегодня чествуют память погибших под Иловайском в августе 2014 года.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, здесь собрались бойцы АТО и родственники погибших бойцов.

Читайте такжеЛуценко анонсировал завершение военной экспертизы по Иловайской трагедии Около 100 человек почтили память погибших под песню “Пливе кача”, которая стала символом скорби по погибшим на Майдане и во время войны на Донбассе.

Со сцены выступили родственники погибших воинов. В частности, мать одного из погибших заявила, что она не может простить те преступления, которые совершил “братский” народ. “Я сына войне отдавать не должна”, - сказала она и добавила, что проклинает войну.

Также выступил бывший командир батальона «Донбасс», народный депутат Семен Семенченко.

Некоторые из присутствующих держат белые шарики с надписями “Помним” и именами бойцов.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, 158 пропали без вести. Парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивает общие потери украинских войск в тысячу человек.

По информации военной прокуратуры, общее количество боевиков и войск РФ во время боев под Иловайском превышало 16 тысяч человек.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко 26 августа заявил, что причина Иловайской трагедии - вторжение российских войск и несогласованность, хаотичность и недостаточная компетентность при планировании операции выхода из окружения.

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