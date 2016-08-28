В Киеве чествуют память погибших под Иловайском

Как передает корреспондент УНИАН, здесь собрались бойцы АТО и родственники погибших бойцов.

Читайте такжеЛуценко анонсировал завершение военной экспертизы по Иловайской трагедии Около 100 человек почтили память погибших под песню “Пливе кача”, которая стала символом скорби по погибшим на Майдане и во время войны на Донбассе.

Со сцены выступили родственники погибших воинов. В частности, мать одного из погибших заявила, что она не может простить те преступления, которые совершил “братский” народ. “Я сына войне отдавать не должна”, - сказала она и добавила, что проклинает войну.

Также выступил бывший командир батальона «Донбасс», народный депутат Семен Семенченко.

Некоторые из присутствующих держат белые шарики с надписями “Помним” и именами бойцов.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным , погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, 158 пропали без вести. Парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивает общие потери украинских войск в тысячу человек.

По информации военной прокуратуры, общее количество боевиков и войск РФ во время боев под Иловайском превышало 16 тысяч человек.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко 26 августа заявил, что причина Иловайской трагедии - вторжение российских войск и несогласованность, хаотичность и недостаточная компетентность при планировании операции выхода из окружения.