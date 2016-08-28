В Киеве чествуют память погибших под Иловайском
В Киеве на Софийской площади сегодня чествуют память погибших под Иловайском в августе 2014 года.
Как передает корреспондент УНИАН, здесь собрались бойцы АТО и родственники погибших бойцов.
Читайте такжеЛуценко анонсировал завершение военной экспертизы по Иловайской трагедии Около 100 человек почтили память погибших под песню “Пливе кача”, которая стала символом скорби по погибшим на Майдане и во время войны на Донбассе.
Со сцены выступили родственники погибших воинов. В частности, мать одного из погибших заявила, что она не может простить те преступления, которые совершил “братский” народ. “Я сына войне отдавать не должна”, - сказала она и добавила, что проклинает войну.
Также выступил бывший командир батальона «Донбасс», народный депутат Семен Семенченко.
Некоторые из присутствующих держат белые шарики с надписями “Помним” и именами бойцов.
По информации военной прокуратуры, общее количество боевиков и войск РФ во время боев под Иловайском превышало 16 тысяч человек.
Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко 26 августа заявил, что причина Иловайской трагедии - вторжение российских войск и несогласованность, хаотичность и недостаточная компетентность при планировании операции выхода из окружения.