Российский журналист Александр Щетинин найден мертвым в своей квартире в Киеве
09:47, 28 августа 2016Общество
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Умер журналист Александр Щетинин. Информации от правоохранительных органов об обстоятельствах смерти журналиста в настоящее время пока нет.
Журналиста в его квартире обнаружили друзья \ jtimes.ru
Об этом сообщает портал "Киев Оперативный" в Facebook. "Ночью 28.08.2016, в своей квартире на Константиновской, был обнаружен мертвым журналист Александр Щетинин. Обнаружили Александра на балконе его друзья, которые пришли поздравить его с днём рождения".
Александр Щетинин является основателем информационного агентства "Новый регион", которое в 2014 году разделилось на уральскую и украинскую редакцию. Журналист отказался от российского гражданства в пользу украинского и переехал в Киев.
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