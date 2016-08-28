Российский журналист Александр Щетинин найден мертвым в своей квартире в Киеве

Об этом сообщает портал "Киев Оперативный" в Facebook. "Ночью 28.08.2016, в своей квартире на Константиновской, был обнаружен мертвым журналист Александр Щетинин. Обнаружили Александра на балконе его друзья, которые пришли поздравить его с днём рождения".

Александр Щетинин является основателем информационного агентства "Новый регион", которое в 2014 году разделилось на уральскую и украинскую редакцию. Журналист отказался от российского гражданства в пользу украинского и переехал в Киев.