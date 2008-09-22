Тимошенко подтвердила, что в ближайшее время собирается в Москву

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО планирует в ближайшие недели провести переговоры с российской стороной относительно заключения соглашения на поставку газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Полтаве, отвечая на вопрос УНИАН относительно сроков проведения переговоров с РФ по данному вопросу.

«То, что я планирую сделать в ближайшее время, это провести переговоры с руководством России о заключении стратегического долгосрочного соглашения по обеспечению Украины природным газом… У нас уже почти не осталось времени для переговорного процесса, и я надеюсь, что в ближайшие недели мы обязательно сможем обсудить этот вопрос с российской властью и подписать соответствующее соглашение», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что документы необходимо подписать как можно быстрее, «чтобы каждый декабрь не становился месяцем стихийного бедствия по нехватке газа в Украине».

На уточняющий вопрос, могут ли быть подписаны документы в октябре, премьер отметила, что это может произойти тогда, когда Россия готова будет продолжить эти переговоры «после всех стрессовых политических ситуаций».

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что политический кризис в Украине притормозил переговоры с Россией о поставках природного газа в Украину.

В то же время премьер-министр Украины выразила убеждение, что переговоры с Россией по обеспечению Украины природным газом будут проходить гармонично, конструктивно, с учетом интересов двух стран, что позволит выйти на подписание долгосрочного контракта.

Между тем, в интервью агентству Bloomberg председатель правления НАК «Нафтогаз Украина» Олег ДУБИНА заявил, что «Нафтогаз» и «Газпром» могут до декабря т.г. отложить подписание контракта о поставках газа в 2009 году.

«Мы, возможно, даже выиграем из-за этого (отсрочка подписания контракта - УНИАН), поскольку цены на газ падают, и эта тенденция будет продолжаться в 2009 году. Таким образом, мы, возможно, получим более лучшую цену, если мы подпишем его (контракт) позднее, нежели сейчас», – сказал он.

По словам О.ДУБИНЫ, украинская сторона рассчитывает, что увеличение цены на импортный газ «не будет превышать наблюдавшегося в предыдущие три года».

6 июня т.г. министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ заявил, что цена на поставляемый Россией газ для Украины с 1 января 2009 года увеличится почти вдвое.

Справка УНИАН. В марте 2008 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере.

В 2008 году в Украину поставляется газ центрально- и среднеазиатского происхождения объемом не менее 55 млрд. куб. м по цене 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м. Покупателем газа на границе с Украиной на данный момент является НАК «Нафтогаз Украины».

В соответствии с Соглашением, с 1 мая 2008 года прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме 7,5 млрд. куб. м в год осуществляет 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром» – ООО «Газпром сбыт Украина».

Цена поставки газа в Украину в 2008 году выросла до 179,5 долл. за тыс. куб. м по сравнению со 130 долл. за тыс. куб. м в 2007 году и 95 долл. за тыс. куб. м в 2006 году. При этом ставка транзита была увеличена в 2008 году с 1,6 до 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.