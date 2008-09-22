Наша Украина призывает БЮТ отречься от Тимошенко

Политическая партия «Народный Союз Наша Украина» инициирует проведение всеукраинского объединительного съезда национально-демократических сил.

Об этом идет речь в заявлении Совета партии «Народный Союз Наша Украина», текст которого передан УНИАН.

В документе подчеркивается, что «в результате заговора в Верховной Раде Украинское государство оказалось в чрезвычайной опасности. Разрушив демократическую коалицию и вступив в сговор с Партией регионов и коммунистами, Блок Юлии Тимошенко создал вместе с ними прокремлевское парламентское большинство. Имея конституционное большинство в парламенте и контроль над исполнительной властью, заговорщики начали масштабное наступление на основы украинской государственности и демократии. БЮТ, Партия регионов и коммунисты стремятся вопреки воле народа осуществить ревизию украинской Конституции, отдав всю власть в руки прокремлевской парламентской олигархии и сформированного ею правительства».

В НСНУ считают, что «на разрушение государственной политики в области безопасности и обороны направлены и последние действия премьер-министра ТИМОШЕНКО, такие как защита бесконтрольных действий Черноморского флота России с украинской территории, отказ решать проблемы двойного гражданства и защиты информационной безопасности страны, блокирование реализации проекта «Одесса-Броды» и тому подобное».

«В своем стремлении к абсолютной власти Партия регионов и БЮТ оказались настолько подобными, что легко нашли общий язык. Именно эту жажду власти используют антиукраинские силы извне, которые, наконец, получили в виде прокремлевского большинства инструмент реализации своих целей в Украине – отстранение от должности Президента ЮЩЕНКО и ослабление института Президента Украины вообще, отказ от национальных приоритетов в государственной политике, дезинтеграция Украинского государства, усиление информационного, экономического и военного влияния на Украину, остановка ее европейской и евроатлантической интеграции», убеждены члены Совета «Нашей Украины».

«Нашеукраинцы» считают, что все, для кого ценности независимости и свободы важнее личных или групповых интересов, должны объединиться вокруг Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО как гаранта национальной государственности и «Нашей Украины» как единственной реальной силы, отстаивающей украинские интересы в нынешней Верховной Раде.

С учетом этого «Наша Украина» инициирует проведение всеукраинского объединительного съезда, который даст возможность объединиться как целым партиям, так и отдельными политикам или общественным деятелям в единую мощную национально-демократическую силу, способную противостоять кремлевско-олигархическому реваншу.

«Наша Украина» призывает всех ответственных политиков отказаться от размножения персональных политических проектов, поскольку парад амбиций, создание карманных партий и персональных блоков лишь дезориентирует людей и расчищает путь к господству антиукраинских сил.

«Наша Украина» призывает членов БЮТ поставить интересы своего народа выше интересов партийных вождей, отказаться быть соучастниками заговора и принять участие в процессе объединения украинских демократических сил.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября состоялось заседание политического совета партии «Народный Союз Наша Украина».

Во время заседания член НСНУ, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК сообщил журналистам, что «Наша Украина» намерена в конце октября провести съезд своей политической силы.

По его словам, один из вопросов, который будет обсуждаться на съезде, это создание единой партии на базе блока «Наша Украина – Народная самооборона».

«Наша Украина» обратится с предложением относительно объединения в единую политическую силу ко всем своим партнерам по блоку и другим демократическим силам, добавил И.ВАСЮНИК.